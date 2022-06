Cade da scala falegnameria, ferito 59enne

Un uomo di 59 anni è rimasto ferito a seguito di un incidente sul lavoro avvenuto in una falegnameria a conduzione familiare a Villeneuve. Il ferito è stato portato in codice rosso all'ospedale Parini di Aosta per un trauma cranico. Nel pomeriggio, in base a una prima ricostruzione, è caduto da una alta scala. Le sue condizioni sono in fase di diagnostica. Il primo intervento è stato condotto dai carabinieri della stazione di Saint-Pierre e gli accertamenti sono affidati allo Spresal dell'Usl.