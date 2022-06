Bertschy, sviluppi crescita con nuova proprietà Cogne

"Vediamo positivamente questa operazione perché si tratta della crescita della Cogne acciai speciali sul mercato internazionale, che può produrre ulteriori sviluppi di crescita anche per la Valle d'Aosta: la multinazionale che acquisisce la Cas è il terzo produttore di acciaio del mondo e non è un fondo speculativo; inoltre, la presenza della famiglia Marzorati, anche se come socio di minoranza, sarà fondamentale per dare continuità di gestione, di rapporti con le istituzioni e con il territorio, di sviluppo di progetti per creare le condizioni per nuove opportunità". Lo ha detto l'assessore regionale allo sviluppo economico e lavoro, Luigi Bertschy, intervenendo in aula nel dibattito sul passaggio di propprietà della Cogne acciai speciali ad un gruppo di Taiwan.

"Dalle prime interlocuzioni con l'attuale proprietà e che saranno verificate - ha proseguito - è stata assicurata la permanenza produttiva e una volontà di aumento della produzione, così come è stato confermato il piano degli investimenti per 110 milioni di euro. A breve incontreremo la nuova proprietà. La Regione continuerà a seguire con attenzione la questione affinché si possa proseguire nel percorso di crescita che l'azienda ha avuto in questi anni, garantendo presenza produttiva e crescita occupazionale e creando le migliori condizioni per una proficua relazione con tutti i soggetti coinvolti da questa nuova pagina della storia della Cogne Acciai Speciali".