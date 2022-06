Ambiente, commissione Senato in visita in Valle d'Aosta

"Il 24 e il 25 giugno avremo in visita in Valle d'Aosta la Commissione Ambiente del Senato della Repubblica. L'appuntamento, coordinato dal Senatore Lanièce, sarà incentrato anzitutto sul mondo dei ghiacciai e sulle sfide che il cambiamento climatico ci porta ad affrontare in questi anni". Lo ha annunciato il presidente della Regione Valle d'Aosta, Erik Lavevaz, in apertura dei lavori del Consiglio Valle. "Diverse strutture regionali e diversi enti del territorio - ha aggiunto - sono coinvolti in quest'iniziativa, che riveste una particolare importanza e che ci permetterà di ribadire la centralità della Valle d'Aosta nella gestione di un momento storico come questo".