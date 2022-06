Incendio boschivo a Fontainemore, gup ordina perizia

E' stata rinviata al prossimo 6 luglio l'udienza preliminare relativa all'indagine per incendio boschivo colposo seguita al rogo divampato il 30 gennaio scorso a Fontainemore. In quella sede un consulente sarà incaricato di svolgere una perizia. Unico imputato è un 29enne del posto che aveva ammesso di aver perso il controllo dell'abbruciamento, da cui sarebbero poi divampate le fiamme. A causa della siccità e del vento forte, l'incendio aveva tenuto impegnate per diversi giorni le squadre di vigili del fuoco e forestali, avvicinandosi a dei casolari e richiedendo anche l'intervento di elicotteri.