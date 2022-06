Machet, ha prevalso bene Union valdotaine

"Ha prevalso il bene dell'Union valdotaine, a discapito magari di una situazione magari più accomodante per chi in questo momento sta governando e sta governando con difficoltà". Così la presidente dell'Uv, Cristina Machet, dopo la riunione del Conseil fédéral che dato mandato di proseguire con la maggioranza a 18.

"Non è necessariamente detto - ha spiegato - che i numeri possano aiutare la governabilità, ritengo che delle persone serie possano in questo momento riuscire a portare quei risultati che si sono visti negli ultimi consigli, con leggi anche complicate che sono passate. Sono convinta che così si possa andare avanti. Certamente in questo momento il ruolo del mouvement è un ruolo forte", con "una scelta certamente difficile della quale ci assumiamo la responsabilità".

La scelta del parlamentino unionista è "in coerenza con l'ultimo congresso. In questi due mesi sono state analizzate in maniera puntuale tutte le possibilità e secondo il Conseil fédéral sono possibilità che possono nuocere al movimento. È un segnale di forza. Non abbiamo avuto paura di una spaccatura ma pensato che l'una o l'altra opzione non avrebbero portato il Mouvement a crescere e a tornare forte come sta tornando.

Non è stato semplice. Abbiamo salvato il movimento. Riguardo alla stabilità della maggioranza, a ciascun suo ruolo. Sono fiduciosa che Lavevaz sia in grado di mantenerla a 18".