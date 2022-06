Crisi in Regione: Union Valdotaine, tre opzioni al vaglio

Accordo con la Lega Vda per un governo a 22, ingresso nell'attuale maggioranza e in Giunta di Pour L'Autonomie oppure continuare con l'attuale assetto a 18 assegnando l'assessorato mancante a Claudio Restano (Misto): sono le tre opzioni che saranno portate sul tavolo questa sera durante una riunione del Conseil Fédéral dell'Union Valdotaine 'il parlamentino' del Leone rampante. Riunione in programma alle 20.30 a Fénis e preceduta alle 18 da un incontro del Comité Fédéral. "La situazione - dichiara Cristina Machet, presidente dell'Uv - è in costante evoluzione e sono previsti ulteriori nuovi incontri nelle prossime ore". Ancora da decidere se la votazione finale da parte dei delegati sarà a scrutinio segreto oppure palese.