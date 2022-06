Lavevaz: Restano assessore? Dossier a suivre

L'assessorato chiesto per Claudio Restano "sarà un 'dossier à suivre' nei prossimi giorni. Dovremo capire come consolidare almeno i 18. Se consolidiamo i 18, sul resto valuteremo". Così il presidente della Regione, Erik Lavevaz, a margine del Conseil fédéral dell'Union valdotaine che ha dato mandato di proseguire con l'attuale maggioranza a 18.

Questa sera, ha spiegato Lavevaz, "abbiamo ribadito in maniera chiarissima la centralità del movimento e questo mi fa molto piacere. Gestirò la maggioranza con questi 18. Ho sempre detto che cercavamo di esplorare altre vie" - come sono state le ipotesi di maggioranza a 22 con la Lega o quella di un allargamento a Pour l'autonomie - "se queste erano percorribili.

Se percorrere queste vie vuol dire creare spaccature, queste vie non si percorrono. La solidità del movimento viene prima di tutto il resto".