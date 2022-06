Crisi in Regione, Conseil Uv discute solo su maggioranza a 18

Continuare con l'attuale maggioranza a 18: è l'unica proposta del Comité fédéral dell'Union valdotaine al Conseil fédéral, che la sta discutendo a Fénis al fine di esprimersi a favore o contro. Rispetto alle ipotesi iniziali, il Comité non ha quindi proposto al 'parlamentino' del Mouvement le altre due opzioni: l'accordo con la Lega Vda per un governo a 22 e l'ingresso nell'attuale maggioranza e in giunta di Pour L'Autonomie.