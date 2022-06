Carabinieri, Cuccurullo: lotta a 'ndrangheta con aiuto cittadini

Solo con l'aiuto dei cittadini e "con quello altrettanto necessario degli enti e associazioni a tutti i livelli presenti nella regione, a cui compete la loro parte, potremo svolgere una più efficace lotta alla criminalità comune, grazie anche alla preziosa e insostituibile guida della procura della Repubblica di Aosta, un più tempestivo e risolutivo contrasto alla 'ndrangheta e a ogni altra forma di criminalità organizzata e di imprenditoria criminale ed essere pronti ad ulteriori prove che ancora ci attendono". Così il comandante del Gruppo carabinieri Aosta, il tenente colonnello Giovanni Cuccurullo, durante la celebrazione per il 208/o annuale della Fondazione dell'Arma, che si è tenuta in piazza Arco d'Augusto.

"Essere carabinieri - ha detto l'ufficiale ai militari - significa saper rispondere alle istanze di sicurezza della popolazione, con efficienza, professionalità ma soprattutto con umiltà e disponibilità. Siate consapevole di non essere soli, di avere al vostro fianco l'affetto delle istituzioni e della popolazione onesta".

Nell'occasione sono stati consegnati riconoscimenti ai reparti del Gruppo "che si sono distinti per elevata professionalità", dalla lotta alla criminalità organizzata allo spaccio di stupefacenti, passando per il supporto alla popolazione durante la pandemia da Covid-19. L'apprezzamento del comandante è andato al Reparto operativo (riconoscimento ritirato dal sottotenente Marco Simoncini, comandante del Nucleo investigativo), alle Compagnie di Aosta e Saint-Vincent Chatillon (tenente colonnello Sebastianto Runza, comandante della Compagnia di Aosta), al Nucleo operativo radiomobile di Aosta (luogotenente Gianluca Punzo, comandante sezione radiomobile), al Nucleo operativo radiomobile di Saint-Vincent Chatillon (luogotenente carica speciale Marco Sebastianelli), ai comandanti di tutte le stazioni della Valle d'Aosta (luogotenente c.s. Pier Paolo Cossu, comandante della stazione di Breuil Cervinia).