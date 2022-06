Tra giugno e luglio torna Yoga Mountain Days

Sei appuntamenti per la sesta edizione di 'Yoga Mountain Days', rassegna in programma tra giugno e luglio in Valle d'Aosta e dedicata all'esplorazione delle varie discipline tra wellness, musica e meditazione. Il tema è "Uniti nella gentilezza" declinata nelle sue diverse forme, dal contatto con la terra, all'accoglienza e all'ascolto di sé stessi e dell'altro; tema che vuole essere un omaggio a Daniel Lumera, scienziato e riferimento internazionale per la pratica della meditazione, che sarà presente il 25 e 26 giugno.

Tutte le attività sono gratuite. Il calendario: 11 e 12 giugno a Champoluc, 18 giugno a Morgex, 19 giugno a Courmayeur, 9 e 10 luglio a Gressoney, 16 e 17 luglio a Rhemes e 23 luglio a Courmayeur (Plan Checrouit).