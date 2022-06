Primo intervento mini invasivo su glaucoma in Vda

E' stato eseguito per la prima volta in Valle d'Aosta un intervento di chirurgia mini invasiva per il trattamento del glaucoma. A compiere l'intervento, il 23 maggio scorso, è stato il direttore della Struttura complessa Oculistica dell'Usl, Luca Ventre. "Si tratta dell'impianto di un dispositivo per ridurre la pressione intraoculare - ha spiegato in una nota - mediante l'iniezione, attraverso un'incisione di 1,5 mm, di un sottile tubicino in silicone che permette di mettere in comunicazione lo spazio endoculare e quello sottocongiuntivale, facendo filtrare l'umore acqueo dall'intero all'esterno dell'occhio".

Non si tratta di una procedura alternativa al "classico" intervento per il glaucoma - aggiunge l'Usl - ma di un passaggio intermedio per gli occhi che hanno ancora una buona funzione visiva e nei quali la riduzione della pressione previene un peggioramento a quegli stadi nei quali l'unica possibilità rimane un intervento più invasivo e rischioso. L'intervento è stato eseguito su un paziente di 70 anni e ha avuto esito positivo.