Rete civica su Cas, non ridurre ruolo sindacati

"In una fase economica come quella che stiamo vivendo, con i rischi occupazionali e sociali che scelte di questo genere portano con sé, è evidente che ridurre il ruolo dei sindacati e le istituzioni a meri soggetti di una comunicazione a mezzo stampa è un fatto grave". Lo sostiene Rete civica in un post su facebook in merito al passaggio di proprietà della Cogne Acciai Speciali, acquisita da un gruppo di Taiwan, aggiungendo: "Portare ancora più lontano i luoghi decisionali delle politiche aziendali rischia di rendere sempre più avulsa questa azienda dal suo legame storico con la Città di Aosta e con la regione". Conclude Rete civica: "Nel 1917 la Valle d'Aosta era solo una zona marginale della circoscrizione di Torino e nulla poteva dire agli Ansaldo, ma nel 2022 la Valle d'Aosta è una Regione Autonoma, pure governata da forze politiche che si definiscono 'autonomiste'. E' normale essere così autonomi da non conoscere e accompagnare processi industriali così rilevanti?"