Torna in versione estiva Rally Valle d'Aosta di Aci

Il Rally Valle d'Aosta ritorna dopo 10 anni in una veste più estiva rispetto alla consueta sui paesaggi innevati. Quasi 170 gli iscritti per la per la 43esima edizione della manifestazione che si terrà il 4 e 5 giugno, organizzata dall'Automobile Club Valle d'Aosta e l'a.s.d Acva Sport. "Ritornare sulla scena in modo attivo è sempre stimolante, spero che l'entusiasmo delle " nuove leve" resti vivo per proseguire il lavoro di chi ci ha preceduto da più di 50 anni", ha commentato il presidente dell'Automobile Club Valle d'Aosta Ettore Vierin.