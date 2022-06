Fdi, verificare intenzioni compratori Cas

In merito alla vendita del 70% del pacchetto di controllo della Cogne Acciai Speciali alla società di Taiwan Walsin Liwha Corporation "è ininfluente incontrare i venditori per avere rassicurazioni verbali a cose fatte, piuttosto è doveroso verificare urgentemente le intenzioni dei compratori per capire la loro effettiva volontà di mantenere o meglio incrementare lo sviluppo dell'attività e della relativa occupazione a giustificazione del contestuale eventuale mantenimento o cambiamento dei rapporti contrattuali esistenti con l'attuale proprietà". Lo scrive in una nota Fratelli d'Italia, aggiungendo che "c'è poco da stare sereni leggendo il comunicato del Presidente della società acquirente che non ha fatto alcun cenno, per ora, alla volontà di sviluppare in Valle d'Aosta la produzione".

"Ci permettiamo di formulare alcune semplici domande - scrive Fratelli d'Italia - per fare la necessaria chiarezza: i vertici regionali rappresentanti pro tempore la proprietà degli immobili locati a Cas mediante Vda Structure sono stati informati della trattativa in corso, pur tenuti all'obbligo della riservatezza per effetto del coinvolgimento di una società quotata in Borsa ( che ha avuto un trend di rialzo delle quotazioni nel brevissimo periodo di gran lunga oltre la media del settore specifico) oppure non sono stati minimamente informati?; il corrispettivo del canone di locazione a Cas dei suddetti immobili come si colloca dal punto di vista del rapporto valore immobili/canone richiesto rispetto ad analoghi contratti di locazione di altri immobili di proprietà regionale ad altre società?; vista la rilevanza della controparte sono state inserite nel contratto di locazione tra Vda Structure e Cas clausole come la "change of control" ( che subordina il mantenimento delle condizioni contrattuali in caso di cambio di proprietà e quindi una obbligatoria informazione preventiva al locatore ) e clausole specifiche di contrasto alla delocalizzazione?; a quanto ammonta il consumo e il corrispettivo pagato anche solo negli ultimi 10 anni per l'utilizzo delle acque pubbliche per i raffreddamenti degli impianti produttivi di Cas e in generale per lo svolgimento della loro attività?".