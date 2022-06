Donna trovata morta ad Aosta, proseguono ricerche marito

(ANSA) - AOSTA, 03 GIU - Proseguono le ricerche di Dia Matabara, il 37enne originario del Senegal marito di Jessica Lesto, la donna aostana di 32 anni trovata morta in una fossa lungo la riva della Dora Baltea la sera del 31 maggio scorso. Il decesso risalirebbe a due o tre settimane prima.

Almeno fino ai primi dieci giorni del mese scorso l'uomo era reperibile, poi ha spento il cellulare e non ha più dato sue notizie. Chi indaga ritiene che possa trovarsi all'estero, forse in Spagna. I due erano sposati dalla primavera del 2019 e risultavano residenti nella casa di un familiare della vittima.

Matabara è titolare di un permesso di soggiorno a tempo indeterminato e per ottenerlo aveva avuto un contratto di lavoro.

In una notte dell'agosto scorso l'uomo aveva colpito la moglie al volto - secondo la ricostruzione della polizia - con il collo di una bottiglia, durante una lite fuori da una bar di corso Battaglione ad Aosta. Un'aggressione che rende ancora più importante per la squadra mobile poterlo ascoltare, con l'obiettivo di far luce sulle ultime ore di vita della donna.

Il pm Manlio D'Ambrosi indaga per omicidio. Nell'ambito dell'autopsia ha anche disposto dei test tossicologici. La fossa dove era sepolta Jessica è accanto a un accampamento, abbandonato da giorni, con tenda, coperte e fornellini a gas.

L'area è vicina alla pista ciclabile e alla piscina regionale ma difficilmente accessibile, frequentata da senzatetto e tossicodipendenti. (ANSA).