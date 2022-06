'Carabinieri nel cinema', una mostra ad Aosta

E' visitabile ad Aosta fino a martedì 7 giugno (dalle 9 alle 12 e dalle 16 alle 19), sotto i portici del municipio, in via Xavier de Maistre 5, la mostra 'Carabinieri nel cinema'. Organizzata dall'Associazione nazionale carabinieri in congedo della Valle d'Aosta in collaborazione con il Gruppo carabinieri di Aosta, si tiene in occasione del 208/o dalla fondazione dell'Arma. Le celebrazioni culmineranno con la manifestazione che terrà lunedì 6 giugno alle 10,30 in piazza Arco d'Augusto.

La mostra traccia il percorso dell'Arma dei carabinieri sul grande schermo e non solo. La lunga saga cinematografica, è costellata da decine di film girati fin dall'epoca del muto, esportati con successo perfino in Inghilterra e negli Stati Uniti. Con l'avvento del sonoro si passa a celebrare Salvo D'Acquisto, martire dell'occupazione tedesca ne 'La fiamma che non si spegne' (1949). Negli anni Settanta, in clima di contestazione, tensioni sociali e austerity, non mancano film 'politici' come 'Il caso Mattei' (1972) di Francesco Rosi mentre in tempi più recenti si segnalano in televisione le gesta del compianto Gigi Proietti nei panni del maresciallo Rocca e la serie 'Don Matteo'.