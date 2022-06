Allarme Coldiretti Vda, mancano stagionali

"In Valle d'Aosta scarseggiano gli stagionali per il lavoro negli alpeggi". Lo sostiene Coldiretti Vda che ribadisce "la necessità di velocizzare il rilascio dei nulla osta per consentire ai lavoratori extracomunitari, già ammessi all'ingresso con il decreto flussi pubblicato a gennaio, di poter arrivare in Italia per lavorare nelle imprese agricole al più presto".

"Le nostre aziende zootecniche - sottolinea Alessio Nicoletta, presidente di Coldiretti Valle d'Aosta - hanno bisogno dei lavoratori richiesti ma, ad oggi, non sono stati ancora rilasciati i nulla osta da parte degli Sportelli Unici. Una situazione che potrebbe mettere in difficoltà gli allevatori alle prese con un momento non facile visto l'aumento dei costi di produzione. La problematica riguarda per ora il mondo della zootecnia, ma prevediamo che possa interessare nel corso della stagione anche altri settori agricoli".

"Si tratta di lavoratori agricoli stagionali qualificati che ormai da anni - aggiunge Elio Gasco, direttore di Coldiretti Valle d'Aosta - sono impiegati sul territorio al punto da diventare indispensabili per l'attività di molte aziende nostrane. In molti casi sono nati veri e propri rapporti di amicizia che garantiscono una buona integrazione di questi lavoratori nella comunità valdostana".

Coldiretti, infine, ribadisce la necessità di consentire il lavoro temporaneo nei campi anche ai percettori di ammortizzatori sociali, agli studenti e ai pensionati italiani con strumenti concordati con i sindacati e, a questo proposito, chiede "un piano per la formazione professionale e misure per ridurre la burocrazia e contenere il costo del lavoro con una radicale semplificazione che possa garantire flessibilità e tempestività di un lavoro legato all'andamento climatico sempre più bizzarro".