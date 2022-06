Turismo: Vda lancia spot estivo, 'Il tempo ritrovalo qui'

"Valle d'Aosta, il tempo ritrovalo qui". Con questo slogan la regione alpina lancia il suo spot televisivo per la campagna di promozione turistica estiva rivolta al mercato italiano. "Abbiamo voluto giocare sul tempo, che non è solo quello della vacanza. Come lo spazio nel 2021, il tempo oggi è un concetto molto forte che ci tocca e che per fortuna si lega all'offerta turistica della Valle d'Aosta", ha detto in conferenza stampa Valeria Allievi, dell'agenzia pubblicitaria White Red & Green di Milano a cui l'assessorato al Turismo ha affidato la campagna e che per 22 anni ha curato anche le campagne per l'Alto Adige. "Sarà veicolato dal 5 al 25 giugno. Sono previsti circa 700 passaggi su reti Rai, Mediaset, La7 e sulle reti di Discovery Channel", ha anticipato Remo Chuc, dirigente della struttura Promozione e progetti europei per lo sviluppo del settore turistico. Uno spot che "si aggiunge all'azione fortissima che stiamo facendo sulla destinazione Valle d'Aosta. Siamo passati dal 17/o al 3/o posto per le aspettative delle vacanze invernali. Prima la nostra regione si confondeva con altri elementi, come il Monte Bianco o il Forte di Bard, oggi inizia a collocarsi geograficamente e nell'immaginario delle persone", ha detto l'assessore Jean-Pierre Guichardaz. La campagna "ha uno story telling, è partita in piena pandemia quando pubblicizzare la destinazione sembra pura follia. Ma abbiamo creato delle aspettative". Lo slogan dello spot dell'estate 2021 era stato 'Lo spazio ritrovalo qui', per l'inverno 2021 'L'emozione ritrovala qui'.