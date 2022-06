Industria: Regione Vda chiede a Cas impegni su investimenti

L'auspicio è che "l'atteso sviluppo aziendale comporti una conferma degli impegni di investimento nel sito produttivo di Aosta, un significativo aumento delle risorse umane qui impiegate, confermando se non migliorando le tutele contrattuali sin ad ora adottate". Ad esprimerlo sono stati il Presidente della Regione Valle d'Aosta, Erik Lavevaz, e gli assessori Luigi Bertschy e Luciano Caveri durante un incontro a Palazzo regionale con l'Amministratore delegato della Cogne acciai speciali spa, Eugenio Marzorati, e il Direttore generale, Monica Pirovano, in merito all'annunciata acquisizione del pacchetto di maggioranza della società siderurgica aostana da parte del gruppo taiwanese Walsin Lihwa Corporation.

"I referenti dell'azienda - si legge in una nota - hanno confermato come questo riassetto societario si collochi all'interno di un percorso che mira a potenziare lo sviluppo dell'attività industriale, mantenendo la centralità della sede valdostana". Lavevaz e gli Assessori hanno infine richiamato "il quadro degli accordi che intercorrono tra la Regione e l'azienda siderurgica".