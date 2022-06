Promozione e trasporti, accordo tra Aosta, Gressan e Cogne

Promozione turistica, sociale, ambientale e per i trasporti. Sono gli ambiti del protocollo di intesa predisposto fra il Comune di Aosta, di Gressan e di Cogne che sarà sottoscritto nei prossimi giorni.

"Il protocollo nasce dalla volontà dei tre soggetti di operare congiuntamente al fine della valorizzazione reciproca dei propri ambiti territoriali e comprensoriali, a partire dal riconoscimento degli stretti legami di vicinanza, non solo territoriali, ma anche culturali, amministrativi e turistici esistenti fra Aosta, Gressan e il comprensorio di Pila, e dei rapporti tra Cogne e il territorio della Plaine - spiegano dall'amministrazione del capoluogo - in virtù dell'antica relazione tra miniere estrattive e siti per la trasformazione dei metalli che potrebbe essere rinnovata attraverso una linea trasportistica su fune in grado di collegarsi ad Aosta tramite il comprensorio di Pila". Fra gli obiettivi del protocollo, anche la condivisione delle strategie promozionali e delle politiche di sviluppo dei territori, oltre alla valorizzazione di itinerari, vie e sentieri che attraversano i vari Comuni e la promozione di eventi sportivi e prodotti a km 0.

Sul fronte sociale è prevista la creazione di una rete di relazioni a sostegno delle fasce fragili mentre rispetto all'ambiente il protocollo ambisce a intercettare in modo congiunto linee di finanziamento regionali, nazionali ed europee. Entro due mesi dalla sottoscrizione sarà "istituita una cabina di regia" per determinare "gli indirizzi generali e un programma annuale", aggiungono dal Comune di Aosta.