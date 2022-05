Tv, al tribunale civile causa Rai-Regione su programmi francesi

Dopo che il Tar della Valle d'Aosta ha dichiarato competente il giudice ordinario, la Regione Valle d'Aosta si prepara a difendersi davanti al tribunale civile di Roma dalla pretesa di Rai Com spa, società di cui è socio unico Rai spa, di ottenere il pagamento per il servizio di ritrasmissione dei "programmi in lingua francese originati all'estero nel periodo 1994-2009".

L'azienda nel 2021 aveva chiesto ai giudici amministrativi di dichiarare la "natura onerosa" della concessione sul tema tra Rai e Regione e quindi di condannare l'ente pubblico a concordare con la stessa Rai com "l'importo dei corrispettivi dovuti". In subordine la richiesta era del pagamento di 8.015.085,56 di euro (oltre Iva, interessi legali e monetari).

Dopo essersi vista accolta la propria eccezione preliminare dal Tar ("la controversia riguarderebbe un rapporto di natura esclusivamente patrimoniale"), la Regione, tramite la giunta, ha deliberato la "costituzione nel giudizio in riassunzione" davanti ai giudici civili di Roma.