Scuola, campanella suonerà il 19 settembre in Valle d'Aosta

Il 19 settembre si torna in classe in Valle d'Aosta per le scuole dell'infanzia, primaria, secondaria di primo grado e scuole secondarie superiori. Le lezioni finiranno il 15 giugno 2023. La Giunta regionale ha espresso parere favorevole alla proposta di calendario per l'anno scolastico 2022/2023.

Oltre alle festività civili e religiose previste dall'attuale normativa saranno giorni di vacanza obbligatori: il 31 ottobre 2022; dal 24 al 31 dicembre 2022 e dal 2 al 7 gennaio 2023 (Natale e Capodanno); il 30 e 31 gennaio 2023 (Sant'Orso); dal 20 al 22 febbraio 2023 (Carnevale); dal 6 al 10 aprile 2023 Pasqua; e il 24 aprile 2023.