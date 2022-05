Rinascimento Valle d'Aosta cambia nome e simbolo

Cambia nome e simbolo Rinascimento Valle d'Aosta: la nuova denominazione è 'La Renaissance valdotaine' e nel nuovo simbolo c'è il volto della Venere di Botticelli. "La denominazione - è spiegato in una nota diffusa al termine del primo congresso del movimento - intende rafforzare le radici valdostane del progetto civico. La scelta di un'icona femminile esprime anche la centralità dei principi di pari opportunità e parità di genere centrali in ogni società civile".

Il presidente Giovanni Girardini ha presentato il nuovo progetto politico che si propone di "ricondurre in un manifesto comune tutte le forze che si riconoscono in un pensiero Riformista, Liberal socialista e Autonomista, aprendo di fatto le porte in ottica di adesioni e alleanze a forze terze anche per presentarsi alle scadenze politiche con un fronte compatto e vincente, sempre e soprattutto coerente e ideologicamente consistente". In tal senso è già in atto - ha aggiunto - "un confronto collaborativo con Azione e la neonata Associazione Esprit, e auspico di poter avviare concertazioni e collaborazioni anche con molte altre forze".