UniVda: Regione Vda, in arrivo 5 milioni di euro per ricerca

Alla ricerca, "missione imprescindibile dell'Università e volano di sviluppo della Valle d'Aosta", saranno dedicate ingenti risorse. Lo dicono Regione Vda, Consiglio permanente degli enti locali e il Comune di Aosta, che confermano anche la scelta di destinare la maggior parte dell'utile di bilancio dell'ateneo valdostano (800 mila euro) all'allestimento tecnologico della nuova sede universitaria: scelta resa nota dalla Cgil Fcl secondo cui si era creata una frattura fra corpo accademico e Consiglio proprio su questo aspetto.

Regione, Cpel e Comune di Aosta "rassicurano docenti e ricercatori" e spiegano: "Siamo in attesa dell'approvazione definitiva del progetto a valere sui fondi Pnrr, che porterà nelle casse dell'Ateneo 2,4 milioni di euro, e dei progetti Fse per la ricerca che la Regione Valle d'Aosta ha in corso di approvazione per circa mezzo milione di euro, che saranno incrementati con ulteriori 2,4 milioni di euro nel nuovo periodo di programmazione. Inoltre, a partire da quest'anno, l'ateneo ha messo in atto un controllo della spesa mensile operando puntuali variazioni di bilancio al fine di recuperare i risparmi in corso d'anno e renderli disponibili per la ricerca".

La spesa per stipendi e contratti del personale di ricercatori e docenti" ammonta al 47% dei costi di bilancio. L'organico - proseguono - sarà rafforzato con quattro assunzioni approvate lo scorso anno e attualmente in corso di espletamento a cui si aggiungeranno ulteriori due posizioni di professori ordinari approvate nel mese di marzo 2022 grazie a un aumento del finanziamento statale".