Turismo, apre nuova galleria delle miniere di Brusson

In occasione della XIV Giornata nazionale delle miniere, il 28 maggio sarà aperta ufficialmente la Galleria 6 del sito minerario Chamousira di Brusson.

Ai 100 metri di percorso attualmente visitabile all'interno della miniera - è spiegato in una nota - se ne aggiungono altri 70 metri grazie all'accessibilità di un nuovo livello, quello superiore (la Galleria 6) che permetterà al visitatore di scoprire, in sicurezza, i tratti più significativi di un'ulteriore estensione in sotterraneo del sito.

I lavori di recupero della Galleria 6 si inseriscono nel progetto "Mi.Mo. - Mines de Montagne. Sauvegarde et valorisation touristique du patrimoine minier de montagne", finanziato nell'ambito del Programma di cooperazione transfrontaliera Italia-Francia (Alcotra) 2014-2020, che ha tra gli obiettivi la promozione e la salvaguardia, il rinnovo e la valorizzazione del patrimonio minerario alpino savoiardo e valdostano.