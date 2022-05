Spaccio di cocaina ad Aosta, arrestato operaio

E' finito in carcere con l'accusa di spaccio di cocaina Tonin Pjollaj, operaio edile di 37 anni, originario dell'Albania e residente a Aymavilles (Aosta), considerato un insospettabile dagli investigatori. L'ordinanza di custodia cautelare, eseguita dalla squadra mobile di Aosta, è stata disposta dal gip su richiesta del pm Manlio D'Ambrosi.

In base alle indagini riforniva clienti benestanti che lo contattavano telefonicamente e lo incontravano all'interno di alcuni bar. Lo scambio avveniva nascondendo la cocaina all'interno di pacchetti di sigarette, non meno di cinque grammi per volta, pagati 500 euro. L'indagine è scattata nel novembre scorso e sono stati sentiti clienti che hanno riferito di rifornirsi da lui settimanalmente. Sono stati sequestrati circa 20 grammi di stupefacente.