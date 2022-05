Cinquantenne disperso a Cogne, riprese le ricerche

Sono riprese stamane le ricerche di Raphael Rinaldi, escursionista italiano cinquantenne disperso da domenica a Cogne. Per provare a rintracciarlo, i soccorritori utilizzeranno anche un rilevatore elettronico 'Recco'. Il sistema infatti - oltre a individuare gli omonimi riflettori inseriti nell'abbigliamento invernale per la ricerca sotto valanga - può essere in grado di localizzare telefoni cellulari, anche scarichi (come in questo caso). Rispetto alla giornata di ieri, oggi le ricerche saranno ampliate a un'area più vasta.

L'auto di Rinaldi è stata trovata a Lillaz dai carabinieri, regolarmente chiusa. L'escursionista, che vive a Chamonix, ama recarsi in zone panoramiche. Domenica era a Cogne per l'arrivo del Giro d'Italia e per incontrare uno dei suoi fratelli, che ai piedi del Gran Paradiso seguiva per lavoro la tappa partita da Rivarolo Canavese.

Nessuna traccia dell'uomo è stata trovata al momento. Nelle ricerche sono impegnati soccorso alpino valdostano, soccorso alpino della Guardia di finanza, vigili del fuoco, carabinieri e forestali, anche con l'impiego dell'elicottero della protezione civile e delle unità cinofile.