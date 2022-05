2 giugno, sei nuovi Cavalieri della Repubblica in Vda

In occasione delle celebrazioni della Festa della Repubblica in Valle d'Aosta saranno consegnate le onorificenze a cinque nuovi Cavalieri dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana, conferite dal Presidente della Repubblica. Gli insigniti sono: il medico Franco Brinato, l'imprenditore Renato Grange, i carabinieri Giovanni Manocchi e Marco Sebastianelli, il medico Luca Montagnani (coordinatore per la gestione delle attività sanitarie dell'emergenza Covid-19) e il finanziere Daniele Pigliacelli. La cerimonia di consegna delle onorificenze si svolgerà giovedì 2 giugno, alle 11, nella Sala Maria Ida Viglino del Palazzo regionale, ad Aosta.