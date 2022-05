Manca personale, albergatori valdostani cercano in Albania e Africa

"Cercheremo di stipulare delle convenzioni con scuole alberghiere in Albania o francofone, come in Tunisia, Marocco o Senegal, perché in Italia non si riescono più a reperire le risorse umane". Lo ha detto il presidente dell'Adava, l'associazione degli albergatori valdostani, Filippo Gérard, durante un evento al castello di Aymavilles.

"Il problema non è più rimandabile - ha aggiunto - perché così siamo costretti a rifiutare i clienti e molti non apriranno le cucine questa estate. Abbiamo la fortuna di avere un paese a noi simile per la lingua, in quanto già molti albanesi vengono in Italia a lavorare e imparano molto in fretta la nostra lingua, o già la conoscono per i percorsi storici della loro nazione".

Inoltre, "non abbiamo la fortuna di avere ex colonie, come la Francia, ma abbiamo la fortuna di essere un francofoni e dovremo reperire risorse in paesi dove l'impronta francese è stata lasciata".