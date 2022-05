Lavevaz, non chiusa ipotesi maggioranza a 22

L'ipotesi della maggioranza a 22 con la Lega "non è chiusa, non possiamo chiudere alcuna ipotesi".

Così il presidente della Regione, Erik Lavevaz, a margine della cerimonia di piantumazione di un albero in via Guido Rey ad Aosta in ricordo di Giovanni Palatucci, già questore di Fiume, medaglia d'oro al merito civile e 'Giusto tra le nazioni' per aver salvato molti ebrei e morto nel 1945 nel campo di concentramento di Dachau. Sono ore decisive per la crisi della maggioranza regionale e le trattative tra gli 11 autonomisti di maggioranza e gli 11 consiglieri del Gruppo Lega.