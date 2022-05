Corto francese vince Cactus film festival

Il cortometraggio francese "The right words" di Adrian Moyse Dullin ha vinto il premio "European Children's Film Association" nell'ambito della seconda edizione del 'Cactus International Youth and Children's Film Festival', che si è svolto ad Aosta . E' stato considerato il miglior cortometraggio in concorso realizzato in Europa e sarà proiettato alla Berlinale 2023.

"Il Cactus Festival - si legge in una nota - si è confermato un luogo di intrattenimento e cultura che offre strumenti preziosi per fare esperienza di sé e dell'altro, un'occasione d'incontro, di crescita, di reciprocità. Sala piena per tutti e tre i giorni di Festival, in particolare nella serata dedicata alla proiezione speciale di E.T l'Extraterrestre, per festeggiare i 40 anni di uno dei personaggi che hanno fatto la storia del cinema". Le pellicole in concorso erano 42 (566 quelle iscritte), tra le quali due anteprime internazionali, una europea e 18 nazionali.