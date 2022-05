Sport: apre al pubblico area verde ex stadio Puchoz

Dal 21 maggio l'area dell'ex stadio "Puchoz" sarà aperta in via sperimentale alla popolazione nell'ambito del progetto "Sport nei Parchi". Lo ha comunicato l'amministrazione comunale aggiungendo che per l'occasione sono stati eseguiti significativi lavori di pulizia e nuove piantumazioni.

Fino alla fine del mese di giugno l'area sarà utilizzabile ogni sabato dalle 16 alle 19. In questo orario si potrà accedere liberamente al parco attraverso tre accessi, i due principali su piazza Mazzini e quello carraio su via Garibaldi, anche solo per una passeggiata o un momento di relax. Inoltre sono previsti percorsi e gare continuative di basket rivolte ai ragazzi, pallavolo, riservata agli adulti, e, per tutti, ginnastica dolce, stretching tone (yoga, pilates e posturale) e tonificazione.