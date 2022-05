Energia, per Cva l'utile netto è raddoppiato nel 2021

L'utile netto consolidato al 31 dicembre 2021 della Compagnia valdostana delle acque (Cva) è di 135 milioni di euro, oltre il doppio dell'anno precedente (61 milioni). Il dato emerge dal bilancio consolidato approvato dal cda del Gruppo che opera lungo tutta la filiera elettrica, con produzione 100% rinnovabile. Emerge inoltre che nel 2021 i ricavi netti consolidati ammontano a 711 milioni di euro (536 milioni di euro nel 2020), il margine operativo lordo (Ebitda) a 193 milioni di euro (139 milioni nel 2020) e il margine operativo netto (Ebit) a 132 milioni (87 milioni nel 2020).

Il risultato 2021, "pur se influenzato - fa sapere l'azienda in una nota - da significative poste straordinarie (per 48,3 milioni di euro, riferibili agli effetti, sulle imposte sul reddito, dell'applicazione della norma in materia di rivalutazione e riallineamento, di cui alla legge n. 126 del 13 ottobre 2020), è anche il frutto della capacità operativa dell'azienda nel saper cogliere le opportunità presenti in un mercato particolarmente volatile e complesso".