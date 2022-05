Industria, nuovo direttore stabilimento a Cogne Acciai Speciali

Dal 17 maggio Ferruccio Trombini non è più il Direttore industriale dello stabilimento siderurgico di Aosta della Cogne Acciai Speciali. Sarà sostituito - dopo un periodo di prova di quattro mesi - dall'ingegnere Alessandro Misul (nel frattempo il ruolo sarà ricoperto ad interim dall'ingegnere Massimiliano Burelli, membro dal 2020 del cda).

Lo ha appreso l'ANSA.

La qualifica di gestore dello stabilimento - con pieni poteri in materia di Sicurezza e Igiene del lavoro, Protezione ambientale, Prevenzione degli incidenti rilevanti e Prevenzione incendi - è stata assegnata a Monica Pirovano. Misul sarà sostituito come Direttore Qualità e Innovazione dall'ingegnere Dimitri Olivero.