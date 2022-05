Fondi Vda, per danno d'immagine 13 mila euro da Lattanzi e Benin

Due risarcimenti definiti tramite rito abbreviato, che prevede uno 'sconto' alla pretesa risarcitoria: così si chiude per i due ex consiglieri regionali del Pdl Massimo Lattanzi e Anacleto Benin il procedimento davanti alla Corte dei conti per il presunto danno d'immagine seguito alle condanne definitive nel processo penale sull'impiego dei fondi dei gruppi del Consiglio regionale nella legislatura 2008-2012. L'udienza si è svolta stamane. In dettaglio, le parti - compreso il procuratore regionale della Corte dei conti, Giuseppe De Rosa - hanno concordato un risarcimento di 2.400 euro da parte di Benin e di 11.000 euro da parte di Lattanzi. La Corte d'Appello di Torino nel febbraio 2020 aveva rideterminato le pene - come disposto due anni prima dalla Cassazione - condannando il primo a un anno e quattro mesi di reclusione e il secondo a un anno e otto mesi.