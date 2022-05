Coppa Mondo sci, giudizio positivo Fis su pista Zermatt-Cervinia

E' positivo il giudizio della Fis al termine di un'ispezione per la "Speed Opening Matterhorn-Cervinia", gara di Coppa del Mondo di sci in calendario per il prossimo autunno con le gare della velocità maschile del 29-30 ottobre e di quella femminile del 5 e 6 novembre.

Dal punto di vista organizzativo è stato deciso che gli uomini soggiorneranno a Zermatt, mentre le donne a Cervinia. Saranno creati due villaggi, uno in ciascuna località, entrambi dotati di maxischermo sul quale verranno trasmesse le gare.

Per la messa in sicurezza di quasi 3,5 chilometri di pista saranno posati circa 18 chilometri di reti. La parte finale del ghiacciaio e della pista sarà inoltre ricoperta da teli per salvaguardare la tenuta del manto nevoso durante l'estate, che si prevede molto calda. "Sono ancora molti i lavori da portare a termine - si legge in una nota della Fisi - ma si procede speditamente verso la prima edizione dello Speed Opening".