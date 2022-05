Centro donne contro violenza, Anna Ventriglia resta presidente

Anna Ventriglia è stata confermata presidente del Centro donne contro la violenza di Aosta. Il nuovo Consiglio Direttivo sarà composto anche da Stefania Corsi (vicepresidente), Tiziana Cattelani (tesoriera), Antonella Communod, Vilma Inglese, Romaine Pernettaz e Cristina Del Favero. "Sono pienamente soddisfatta dell'attuale squadra. Se dovessi fare un bilancio di questi ultimi tre anni ritengo che il lavoro svolto è migliorato ed è stato ottimizzato per riuscire ad essere sempre più al servizio delle nostre donne che necessitano del nostro aiuto. La nuova metodologia legata all'accoglienza ci ha portato ad un aumento del 100% delle donne che si rivolgono a noi. La seconda casa di accoglienza sulle donne e l'adesione alla rete nazionale Dire. ha portato nuova linfa vitale e sensibilizzato ulteriormente sull'argomento l'intera comunità nella quale viviamo" sottolinea Anna Ventriglia, aggiungendo: "La strada è ancora lunga e sono necessarie tante azioni concrete non solo da parte dell'Associazione. Più "reti fitte" sul territorio saremo in grado di creare e maggiori risultati otterremo".