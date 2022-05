Tamara Lanaro commissaria a Valsavarenche

Sarà firmato il 19 maggio il decreto per la nomina dell'avvocata Tamara Lanaro come Commissaria del Comune di Valsavarenche. Lo comunica la Presidenza della Regione. Il commissariamento fa seguito alla nullità delle elezioni di domenica 15 maggio per il mancato raggiungimento del quorum dei votanti.

"Per consentire alla comunità di Valsavarenche di affrontare con completezza il percorso democratico che porti all'elezione del nuovo Sindaco, anche alla luce del risultato nell'ultima consultazione - si legge in una nota - il Presidente della Regione Erik Lavevaz ha annunciato l'intenzione di proporre al Consiglio regionale una modifica normativa che consenta di collocare le prossime elezioni del Sindaco e del Consiglio comunale nella finestra elettorale dell'autunno 2022".