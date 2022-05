Fdi, erogate indennità sanitari ma forse andranno restituite

"Emerge la notizia che ai medici e agli infermieri della nostra regione sia arrivata in busta paga un'indennità in più. Quella famosa per ripartire dopo il Covid e per attrarre nuovo personale. Finché, scorrendo la busta paga, vicino alla cifra bonus si legge " indennità attrattiva regionale salvo recupero". Li erogano ma non è certo che si potranno tenere perché lo Stato ha impugnato la norma con la quale è stata prevista tale indennità". Lo scrive, in una nota, Fratelli d'Italia Valle d'Aosta commentando l'erogazione delle indennità per l'attrattività a medici e infermieri che così avranno del denaro da spendere oggi con il timore che potrà essere loro richiesto indietro, magari con gli interessi".

Secondo Fdi "sarebbe stato molto più corretto e serio prevedere l'accantonamento precauzionale e la corresponsione di questi soldi con il principio della retroattività solo dopo aver conseguito l'auspicato esito positivo del conflitto con lo Stato per consentire agli operatori sanitari di avere una somma su cui fare affidamento certo".