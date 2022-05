Sanità, erogate indennità a medici e infermieri in Vda

In occasione delle mensilità del mese di maggio saranno erogate in busta paga le indennità di attrattività a medici e infermieri assunti dall'Usl della Valle d'Aosta con contratto a tempo indeterminato e pieno, con retroattività a partire dal primo gennaio 2022, rispettivamente pari a euro 800 lordi/mese per i medici e a 350 euro lordi/mese per gli infermieri. Lo ha comunicato l'assessorato regionale della Sanità.

"Questa è una delle azioni più rilevanti messe in campo - ha commentato l'assessore Roberto Barmasse - per attrarre, in Valle d'Aosta, medici e infermieri con un doppio obiettivo: dare una prima risposta volta a fronteggiare gli impatti della pandemia da Covid-19 (nella fase di passaggio dallo stato di emergenza alla fase successiva) e sopperire alla carenza, aggravatasi durante la pandemia, di personale sanitario indispensabile ad assicurare le prestazioni sanitarie e attività previste dai livelli essenziali di assistenza". Ad oggi - si legge in una nota - "si tratta di un'indennità sanitaria temporanea, al momento limitata al triennio 2022/2024" e "la volontà è di giungere, nel corso di questo periodo di sperimentazione, a una modalità stabile che consenta di integrare le retribuzioni di tutti gli operatori del Servizio sanitario regionale". Nelle buste paga accanto alla dicitura "Indennità attrattività" è anche segnalato "salvo recupero" nel caso che non si trovi un accordo con lo Stato che ha impugnato la stessa legge sull'attrattività.