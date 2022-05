Viabilità, riapre al traffico tangenziale di Aosta

Riapre al traffico la tangenziale di Aosta, sull'autostrada A5, chiusa da alcuni giorni per consentire di svolgere dei lavori sulla 'copertura' della telecabina Aosta-Pila. In una prima fase auto e mezzi pesanti potranno transitare in quel tratto su una sola carreggiata con doppio senso di marcia mentre da domani sera la viabilità dovrebbe tornare alla normalità. Si risolve così la problematica che ha portato a code e rallentamenti sulla statale 26 nel tratto cittadino dove erano stato spostato il traffico autostradale.