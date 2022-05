Regione: La Torre a maggioranza, dimettetevi in blocco

"Forse è giunto il momento per questa sofferta maggioranza di dimettersi in blocco e dare spazio alla politica del cambiamento per dare una risposta urgente ai veri problemi che interessano i valdostani, a partire da quello della sanità ormai al completo collasso. Forse è giunto il momento di chiedersi se chi pensava di rappresentare la soluzione del problema oggi non rischi di diventare il problema stesso". Lo scrive in una nota l'ex assessore e consigliere regionale, Leonardo La Torre, referente dell'Associazione Evolvendo che esprime un consigliere di maggioranza (Claudio Restano).