Allarme Bertschy, aziende faticano a trovare lavoratori

"Facciamo fatica a trovare lavoratori, su questo dato dobbiamo riflettere. Non è questione solo di stipendio ma una condizione di attrattività del posto di lavoro. La gente ha bisogno di recuperare dei tempi alla vita e sottrarli al lavoro. Il sistema deve creare condizioni per essere attrattivo e rimettere le persone in grado di andare a lavorare, considerando che i sussidi sono momentanei". Lo ha detto l'assessore regionale allo sviluppo economico e lavoro, Luigi Bertschy, intervenendo ad un evento organizzato dalla Chambre Valdotaine.