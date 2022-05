Agevolazioni per iscrizione dipendenti pubblici a Univda

"Rafforzare o ampliare le competenze professionali dei dipendenti pubblici in modo che siano potenziate l'efficacia e l'efficienza dei servizi offerti dalla Pubblica Amministrazione anche in relazione alle nuove sfide collegate all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza": è l'obiettivo del protocollo d'intesa siglato dall'Università della Valle d'Aosta e dal Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri. L'accordo consente ai dipendenti pubblici di accedere all'istruzione universitaria a condizioni agevolate. "Per gli studenti dipendenti della Pubblica Amministrazione che si immatricoleranno all'Università della Valle d'Aosta nell'anno accademico 2022-2023 - è spiegato in una nota - è prevista la collocazione nella fascia della contribuzione studentesca immediatamente precedente rispetto a quella corrispondente al proprio valore Isee-U". Per gli studenti già collocati nella prima fascia è prevista una riduzione complessiva pari a 200 euro.

I corsi interessati dall'iniziativa sono: laurea triennale in Lingue e comunicazione per l'impresa e il turismo; laurea triennale in Economia e management; laurea triennale in Scienze politiche e delle relazioni internazionali; laurea triennale in Scienze e tecniche psicologiche; laurea magistrale in Economia e politiche del territorio e dell'impresa. Saranno inoltre disponibili corsi master in via di attivazione. La procedura di presentazione delle domande di ammissione sarà attiva sul sito internet www.univda.it da lunedì 20 giugno a giovedì 8 settembre.