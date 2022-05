Tir in cantiere ospedale, autista ferito

Un Tir è finito nel cantiere dell'ospedale Parini, in via Roma, ad Aosta. L'incidente è avvenuto poco prima delle 14. L'autista, subito estratto dalle lamiere, è stato trasporto al vicino ospedale. Ha riportato ferite giudicate guaribili in 10 giorni. Dai primi accertamenti, non si esclude che l'uomo abbia avuto un malore.

Dai primi accertamenti, l’autista - Mirko Battaglini, classe 1977 - stava viaggiando in direzione del traforo del Monte Bianco, quando per cause ancora da accertare, poco prima della rotonda dell’ospedale regionale, ha perso il controllo del mezzo. Il Tir ha quindi invaso la corsia opposta, prima andando contro un mezzo dell’assessorato all’Agricoltura (l’autista è stato portato al pronto soccorso per accertamenti, ma le sue condizioni non sono gravi), poi è finito sul marciapiede precipitando per circa quattro metri nel cantiere sottostante. Il mezzo pesante si è infine rovesciato sulla passarella pedonale, che dal parcheggio di via Roma porta all’ingresso del pronto soccorso.

Gli accertamenti per chiarire la dinamica dell’incidente sono stati affidati alla polizia locale. Sul posto è intervenuta anche la polizia stradale oltre ai vigili del fuoco impegnati nella rimozione dell’autoarticolato. Il conducente del mezzo è stato portato all’ospedale Umberto Parini in codice rosso. Sarà sottoposto anche agli esami tossicologici.