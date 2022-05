Tangenziale Aosta chiusa, prime ore senza particolari problemi

La polizia locale di Aosta non segnala particolari criticità al traffico durante le prime ore di chiusura del tratto di autostrada A5 tra i caselli di Aosta Est e Aosta Ovest, che funge anche da tangenziale. "Al momento non ci sono particolari problemi, ma la prova sarà domattina, con il mercato del martedì, all'ora di punta. Per ora anche il transito dei mezzi pesanti in corrispondenza delle rotatorie non sta provocando grandi disagi", spiega il comandante, Fabio Fiore.

Viene stimato un incremento di circa 7.000 veicoli giornalieri (3.500 per direzione) agli oltre 17 mila che normalmente transitano sulla strada statale 26 tra Sarre e Quart.

Il Comune di Aosta aveva consigliato ai cittadini "di evitare, per quanto possibile, la percorrenza della strada statale 26 nel tratto tra Sarre e gli svincoli autostradali di Quart/Pollein nelle due direzioni, e di utilizzare per gli spostamenti in città itinerari che non contemplino, se possibile, il transito in via Roma e via Parigi".

Lo stop dalle ore 9 del 16 alle 18 del 19 maggio è stato deciso dalla Società autostrade valdostane (Sav) a causa dei lavori di smontaggio della struttura di protezione della cabinovia Aosta-Pila.