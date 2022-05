Non vuole lasciare dormitorio e fa resistenza, arrestato

Non voleva lasciare il dormitorio dopo avervi trascorso il massimo dei giorni consentiti, così ha dato in escandescenza, proseguendo nei suoi atteggiamenti anche all'arrivo della polizia. Con queste accuse un 26enne originario della Guinea Bissau è stato arrestato sabato mattina ad Aosta per resistenza, oltraggio a pubblico ufficiale e porto di oggetti atti a offendere (un tubo di ferro con un uncino).

Stamane è stato processato per direttissima in tribunale ad Aosta: ha patteggiato due anni e due mesi di reclusione ed è stato sottoposto alla misura cautelare dell'obbligo di firma.