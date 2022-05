La Valle del cinema, evento per raccontare produzioni in Vda

"Panoramiche. Alla scoperta della Valle del Cinema" ovvero una due giorni per presentare le produzioni che sono state girate in Valle d'Aosta, dai film 'hollywoodiani' come House of Gucci e Avengers - Age of Ultron o italiani alla serie tv di successo Rocco Schiavone, e a Diabolik oppure Le otto montagne. L'evento, a cura della Film Commission Vallée d'Aoste, è in programma l'11 e 12 giugno ad Aosta (luogo da definire).

In programma un sabato di eventi aperti al pubblico che illustreranno tutta la proposta cinematografica valdostana e una domenica dedicata a una maratona cinematografica.

Protagonisti dell'evento saranno i festival storici, giunti quest'anno a compiere anniversari importanti - la 25/a edizione del Cervino CineMountain e del Gran Paradiso Film Festival, e i 20 anni di Strade del Cinema - ma anche realtà consolidate e nuove proposte, come il Cactus Film Festival e FrontDoc. "I risultati sono evidenti - aggiunge Alessandra Miletto, Direttore Film Commission Valle d'Aosta - con un trend di produzioni ospitate in Valle in continua ascesa e ingenti ricadute economiche e promozionali. Cerchiamo di seguire da vicino le produzioni di cui riconosciamo il valore, grandi o piccole che esse siano, e lo facciamo insieme ai soggetti istituzionali e ai comuni, con cui abbiamo una stretta collaborazione e che contribuiscono in maniera fondamentale a rendere la nostra regione un territorio sempre più cinema friendly".