Ferrovie: Fs, in piano '20-'31 ripristino Aosta-Pré Saint Didier

Nel piano industriale 2022-2031 del Gruppo Ferrovie dello Stato presentato a Roma sono previsti anche "300 milioni di euro per gli investimenti in opere infrastrutturali ferroviarie" di interesse per la Valle d'Aosta.

"Tra le principali, l'elettrificazione della linea Ivrea-Aosta, l'adeguamento della linea Chivasso-Ivrea-Aosta e il ripristino della Aosta-Pre Saint Didier". Lo fa sapere il Gruppo Fs in una nota.

"Alle infrastrutture stradali sono destinati 27 milioni di euro per l'adeguamento della Ss26" per un "tratto nel comune di Quart, la Ss27 variante di Etroubles e la Ss26 variante di Bard". Inoltre "tra il 2022 e il 2031 saranno investiti 27 milioni di euro per il trasporto ferroviario con l'arrivo di quattro nuovi convogli. In programma nuovi servizi con il ripristino della linea Aosta-Pre Saint Didier".