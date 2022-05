Calo ricoveri Covid, verso chiusura 2/o reparto al Parini

"Sembra esserci una lieve riduzione dei ricoveri Covid, speriamo di riuscire a chiudere il secondo reparto entro il fine settimana". A dirlo è il direttore sanitario dell'Usl, Guido Giardini. "Questo ci permetterà - prosegue - di reperire le risorse necessarie per iniziare a riattivare i dieci posti letto di Urologia e i dieci posti di Chirurgia al momento chiusi".

Una possibilità "che potrebbe portare a breve - aggiunge - alla ripresa dei ricoveri programmati per interventi chirurgici. Al momento, stiamo recuperando gli interventi in day hospital, che sono circa il 40% del totale. Rispetto ai ricoveri chirurgici elettivi ospedalieri, stiamo dando la priorità ai pazienti oncologici".